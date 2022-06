“Creiamo invasi artificiali per combattere la siccità”, l’appello di CIA Versilia

VIAREGGIO – L’emergenza siccità si fa sentire anche in Versilia con ripercussioni importanti per le aziende agricole con perdite che arrivano già a sfiorare il 50% nel settore cerealicolo, ma in prospettiva soffrirà il settore della frutta e quello olivicolo.

Cia Versilia – Confederazione Italiana Agricoltori fa appello alle Istituzioni e lavora su due direttive, la prima per l’immediato e la seconda a medio e lungo termine.

Per fare questo, sottolinea il responsabile Cia della Versilia, è necessario che le istituzioni siano dalla parte degli agricoltori e che ci sia un maggiore snellimento della burocrazia per riuscire ad intervenire in tempi rapidi.

fonte noitv