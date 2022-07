Credo sia arrivato il momento di decretare lo stato di emergenza idrica anche in Toscana.

L’acqua inizia a mancare anche nei nostri territori, in particolare in Garfagnana ma anche nel nostro Comune, dove i problemi maggiori si stanno registrando in frazioni collinari.

Nell’ultimo anno la Provincia di Lucca ha avuto il 64% in meno di precipitazioni rispetto all’anno precedente. Nella nostra regione abbiamo le temperature più alte dal 2003, anno di maggior calore in Toscana, e la scarsità di piogge del 2012, anno per noi più siccitoso. L’Ait (Autorità Idrica Toscana) ha chiesto ai gestori delle acque nei diversi territori l’elenco delle opere e degli interventi che si possono realizzare in estrema urgenza per far fronte alla situazione di criticità. Nei giorni scorsi, sempre Ait aveva sensibilizzato i Comuni toscani per ridurre i consumi di acqua, e oltre la metà dei Sindaci, tra cui io, ha già adottato l’ordinanza contro l’uso improprio delle risorsa idrica. Adesso dobbiamo stringere ancora di più l’uso del nostro bene più prezioso. Da noi stiamo per installare i rubinetti a tempo anche là dove non ci sono, così da prevenire l’uso improprio dell’acqua pubblica.