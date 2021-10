Creativity Challenge al Centro Arti Visive, weekend di votazioni aperte al pubblico per i 10 bozzetti di architetti e designer in gara

Potranno essere finalmente votati dal pubblico i 10 bozzetti in gara nella seconda edizione del “Creativity Challenge”, il concorso nato in collaborazione col Comune di Pietrasanta e con il contributo della Cassa di Risparmio di Lucca. I bozzetti, realizzati da dieci tra architetti, designer ed artisti selezionati, potranno essere visionati e votati venerdì 29 e sabato 30 ottobre (dalle 15.00 alle 19.30) presso la sala espositiva del Centro Arti Visive ospitata nell’ex convento dei Frati (in via dei Frati, 6). L’ingresso è libero.

Il tema del progetto di quest’anno è la creazione di una pensilina artistica per la sosta intesa sia come complemento d’arredo urbano che come luogo di aggregazione sociale. Le opere dei dieci concorrenti sono state visionate in anteprima dal Sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti alla presenza di Luca Rossi, vice presidente Cosmave e Giovanni Bonelli, vice presidente Associazione Nazionale Gallerie d’arte moderna e contemporanea. I bozzetti sono stati presentati dal Presidente del Cav Nicola Stagetti in occasione della visita alla presenza dei concorrenti.

Il pubblico potrà dunque ammirare i tanto attesi progetti, ognuno con le proprie particolarità e stile e votare il preferito a mezzo schede scegliendo tra le opere di Maria Giusi Antolini, Francesco Benedetti, Maicol Borghetti,Giulia Cananzi, Matteo Di Ciommo, Andrea Grelli, Ludovica Lotito, Raziel Perin, Antonio Scarduzio, Ilaria Zampieri, Yuan Zhang. Al vincitore andrà un premio di produzione di 5.000 euro.

Il Contest è un laboratorio creativo e sperimentale oltre che una nuova possibilità di confronto tra artisti che mira a promuovere la crescita personale e professionale e favorire la ricerca di nuove soluzioni in campo architettonico. L’evento e l’esposizione sono seguiti e documentati dal fotoreporter certificato Leica Riccardo Dalle Luche con cui la fondazione Cav ha già collaborato nella precedente edizione.

Per informazioni https://www.cavpietrasanta.it/