CREARE FUTURO: due proposte di prossimità verso i cittadini

Molti, durante le campagne elettorali, si avventurano in proclami che preannunciano efficienza, azioni rapide e soluzioni semplici a problemi che sono complessi.

Detto che i problemi complessi non si risolvono con riposte facili e con tempi rapidi e che chi li promette è un millantatore o un incompetente, noi ci limitiamo a pensare e progettare modelli di vicinanza della pubblica amministrazione ai bisogni e alle proposte della cittadinanza che siano realizzabili, concreti ed efficaci.

Lo abbiamo fatto nel recente passato con progettualità e investimenti nelle comunicazioni della protezione civile, con la segnalazione guasti on line e con i processi di digitalizzazione delle pratiche amministrative e dei pagamenti.

Vogliamo farlo con la prossima amministrazione istituendo il servizio di segnalazioni al Comune tramite una specifica App per smartphone dedicata.

A ognuno di noi è capitato di trovare un lampione spento o una pericolosa buca nel marciapiede e non avere tempo per telefonare o non sapere a chi rivolgersi per far risolvere il problema.

Con l’applicazione per segnalare al Comune problemi come guasti, buche, o arredi urbani danneggiati i cittadini saranno vicini all’Amministrazione Comunale, l’Amministrazione sarà più rapida nei suoi interventi e si stabilirà un rapporto di fiducia costante tra amministrati e amministratori.

Soprattutto i chilometri di distanza saranno azzerati dalla creazione di un filo diretto tra il cittadino e l’amministrazione comunale.

Ma questo non basta, perché all’efficienza e alla rapidità vogliamo collegare anche il contatto e il rapporto umano per questo la nostra Amministrazione istituirà la delega alle segnalazioni che verrà assegnata ad un Consigliere Comunale con il compito di legare l’azione amministrativa e la risposta alle richieste con il rapporto diretto e fiduciario tra la macchina amministrativa e i cittadini virtuosi che con le loro segnalazioni aiuteranno il Comune ad essere più efficiente.

VALENTINA SALVATORI SINDACA

CREARE FUTURO