#Coronavirus: 19 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest – il punto anche sulle vaccinazioni anti-Covid 20 giugno 2021 – Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 giugno, sono 19. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 21 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino a venerdì 25 giugno. APUANE: 1 nuovo caso positivo Massa 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 82.446 prime dosi e 37.089 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 54%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 89,4%; da 70 a 79 anni – 86,4%; da 60 a 69 anni – 80,4%; da 50 a 59 anni – 62,9%; da 40 a 49 anni – 31%; da 30 a 39 anni – 32,5%. LUNIGIANA: 2 nuovi casi positivi Aulla 1, Bagnone 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 20.408 prime dosi e 12.955 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 52,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 90,8%; da 70 a 79 anni – 83,3%; da 60 a 69 anni – 76,6%; da 50 a 59 anni – 51,9%; da 40 a 49 anni – 26,5%; da 30 a 39 anni – 26,2%. PIANA DI LUCCA: 3 nuovi casi positivi Lucca 2, Montecarlo 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 68.405 prime dosi e 37.160 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 51,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 90,1%; da 70 a 79 anni – 87%; da 60 a 69 anni – 79,8%; da 50 a 59 anni – 55%; da 40 a 49 anni – 34,5%; da 30 a 39 anni – 31,1%. VALLE DEL SERCHIO: 1 nuovo caso positivo Pieve Fosciana 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 18.793 prime dosi e 11.455 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 56,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 90%; da 70 a 79 anni – 86,6%; da 60 a 69 anni – 79%; da 50 a 59 anni – 57,6%; da 40 a 49 anni – 39,3%; da 30 a 39 anni – 33,7%. PISA: 2 nuovi casi positivi Pisa 2; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 63.852 prime dosi e 35.759 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 58,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 91,7%; da 70 a 79 anni – 88,9%; da 60 a 69 anni – 82,8%; da 50 a 59 anni – 70,4%; da 40 a 49 anni – 41,8%; da 30 a 39 anni – 38,2%. ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 4 nuovi casi positivi Buti 1, Terricciola 2, Vicopisano 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 67.473 dosi e 32.958 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 53%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 92,6%; da 70 a 79 anni – 87%; da 60 a 69 anni – 80,6%; da 50 a 59 anni – 60%; da 40 a 49 anni – 33,1%; da 30 a 39 anni – 32,6%. LIVORNO: 0 nuovi casi positivi Vaccinazioni complessivamente effettuate: 83.676 prime dosi e 44.254 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 51,2%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 88,3%; da 70 a 79 anni – 84,2%; da 60 a 69 anni – 78,2%; da 50 a 59 anni – 55,8%; da 40 a 49 anni – 29,5%; da 30 a 39 anni – 31%. VALLI ETRUSCHE: 4 nuovi casi positivi Casale Marittimo 3, Cecina 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 51.423 prime dosi e 28.067 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 52,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 90,1%; da 70 a 79 anni – 85,2%; da 60 a 69 anni – 78,5%; da 50 a 59 anni – 53,1%; da 40 a 49 anni – 30,2%; da 30 a 39 anni – 29,2%. ELBA: 1 nuovo caso positivo Capoliveri 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 19.459 prime dosi e 10.652 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 64,2%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 85,5%; da 70 a 79 anni – 82%; da 60 a 69 anni – 79,1%; da 50 a 59 anni – 70,6%; da 40 a 49 anni – 60,1%; da 30 a 39 anni – 45,7%. VERSILIA: 1 nuovo caso positivo Massarosa 1; Vaccinazioni complessivamente effettuate: 67.586 prime dosi e 37.925 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 53,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 91,9%; da 70 a 79 anni – 87,6%; da 60 a 69 anni – 81,2%; da 50 a 59 anni – 56,2%; da 40 a 49 anni – 30,7%; da 30 a 39 anni – 30,7%. I guariti su tutto il territorio aziendale sono 75.021 (+31 rispetto a ieri).