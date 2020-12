Covid sono risultati positivi 4 anziani e 2 operatori della Rsa di Monte San Quirico

Realizzato un “microsetting” dedicato nella struttura. Gli anziani non presentano al momento sintomi. Già attivato il monitoraggio da parte delle Usca.

Nel corso della costante attività di prevenzione anti-Covid messa in atto dall’Azienda USL Toscana nord ovest in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, 4 anziani e 2 operatori sanitari della Residenza sanitaria assistita di Monte San Quirico sono risultati positivi al tampone antigenico rapido effettuato ieri (martedì 15 dicembre) a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori della struttura.

Immediatamente i due operatori sono stati messi in isolamento all’interno delle loro abitazioni, mentre i quattro ospiti della struttura, che non presentano al momento alcun sintomo, sono stati isolati in un’ala dell’edificio di Monte San Quirico, realizzando un “microsetting” dedicato.

I test molecolari effettuati questa mattina (16 dicembre) hanno confermato la positività al Coronavirus dei quattro anziani: nella struttura si è recata l’Unità speciale di continuità assistenziale-Usca, per monitorare le loro condizioni di salute.

Nella Rsa è scattato subito il piano di adeguamento degli spazi, con la creazione di percorsi separati: il primo è destinato agli operatori e agli altri ospiti della struttura, il secondo dedicato in maniera specifica al personale sanitario che si sta occupando degli anziani in isolamento.

L’attività preventiva e la collaborazione tra Comune e Asl hanno quindi permesso di riscontrare la positività di alcuni soggetti, asintomatici, e di intervenire in maniera rapida e tempestiva per isolarli e per preservare così dal virus tutti gli altri ospiti.

