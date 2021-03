Covid: sindaco di Pietrasanta (LU) ai suoi concittadini, evitate uscite inutili anche se dati cittadini sono meno peggiori. Priorità a scuola e lavoro

“Evitate uscite inutili. Sono i comportamenti irresponsabili e leggeri ad alimentare la diffusione del virus. Non è il tempo di abbassare la guardia. Tenete su la mascherina. I dati cittadini sul numero di contagi sono incoraggianti ma non per questo dobbiamo approfittarcene.

In due giorni la situazione può sprofondare. Dobbiamo tutelare la didattica in presenza, e quindi le scuole, ed il lavoro per tutti coloro che non possono utilizzare quello da remoto. Siamo entrati in una fase molto delicata. Il minimo errore ci costerà molto caro”: così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti torna ad appellarsi ai suoi concittadini.

Gli attuali positivi (aggiornati al 10 marzo) a Pietrasanta sono 99 con una percentuale del 0,42% della popolazione (Camaiore 0,52%, Forte 0,59%, Massarosa 0,43%, Seravezza 0,65%, Stazzema 0,20% e Viareggio 0,70%. “Chiedo ai nostri giovani – conclude il sindaco – un ultimo sforzo. La scuola in presenza deve avere priorità rispetto al tempo libero. Questo è il momento di dimostrare la maturità della vostra generazione”.