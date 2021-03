Oggi è iniziata la primavera, ma da noi torna con più forza il Covid. Non ho fatto in tempo a dirvi stamattina che le cose andavano meglio, che subito si sono registrati cinque nuovi casi. Tre sono a Valdottavo e due a Borgo.

Lo dico a tutti: con la vaccinazione che sta progressivamente aumentando, i sacrifici che stanno facendo le persone malate, il personale sanitario, il mondo commerciale, la scuola; non possiamo permetterci passi falsi. È fondamentale mantenere bassi i contagi. Lo dobbiamo alle persone più fragili, alla voglia che tutti noi abbiamo di tornare alla vita normale. Con maggio il virus, verosimilmente, farà come lo scorso anno, inizierà a depotenziarsi, per poi tornare a ottobre. Quello di ora, quindi, è l’ultimo grande sacrificio. Non vanifichiamolo.

Confido nel buonsenso di ognuno, anche perché con dati analoghi per qualche giorno, trasformare il comune in zona rossa sarà un attimo.

Conto su ognuno di noi.

PATRIZIO ANDREUCCETTI