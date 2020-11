Covid, Pfizer annuncia: «Vaccino efficace al 90 per cento» – di Massimo Tarabella

– di Massimo Tarabella

Il vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni nella fase di sperimentazione avanzata, ancora in corso.

E nel frattempo le due aziende vogliono chiedere l’autorizzazione di emergenza alla Food and drug administration statunitense entro fine novembre. Se tutto va come previsto, il vaccino potrebbe arrivare in quantità massicce a fine 2021, con 1,3 miliardi di flaconi. Ma cinquanta milioni di dosi sarebbero distribuite entro la fine di quest’anno e basterebbero per 25 milioni di persone: la schedula infatti è di due iniezioni a distanza di alcune settimane l’una dall’altra. La notizia ha avuto un impatto enorme nel mondo intero, anche a livello finanziario con le Borse in volata. E scatta la corsa dei Governi per garantirsi le forniture. La Commissione Europea, dopo aver siglato contratti di preacquisto con AstraZeneca, Sanofi-Gsk e Johnson & Johnson, sta negoziando con altre tre compagnie, incluso appunto il tandem Biontech-Pfizer. “Firmeremo presto un contratto con loro per un massimo di 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo» scrive su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen”.