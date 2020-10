COVID Nelle Rsa: le misure messe in campo dall’AUSL Toscana nord ovest

Prosegue l’attività di sorveglianza dell’Azienda USL Toscana nord ovest sulla presenza del #Covid_19 nelle Rsa. Al momento, nelle 147 strutture che accolgono oltre 4.600 ospiti, sono stati individuati casi in #Lunigiana , nella #PianaDiLucca e nella zona #Livornese . In particolare, in quest’ultima sono cinque le Rsa attenzionate, con circa 100 casi, e l’Azienda USL ha ridispiegato sul campo tutte le misure già adottate a marzo e aprile per contrastare la presenza del Covid.