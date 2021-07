Covid Italia: allarme nuovi focolai, dove sono? Cosa sapere sulla situazione

Covid in Italia: spuntano nuovi focolai, con la minaccia di una maggiore espansione della più temibile variante Delta.

Proprio nel momento in cui il Paese sembrava potersi rilassare, con l’abolizione del coprifuoco e l’avvio di attività legate al turismo e al tempo libero, sta tornando un certo clima di preoccupazione.

Sebbene maggiormente circoscritti, i nuovi focolai accendono l’allerta sull’estate appena iniziata: feste anche se all’aperto, eventi come concerti, affollamenti nei locali della movida possono diventare veicoli del virus. E questo anche perché i giovanissimi non sono ancora sufficientemente vaccinati.

Dove sono i nuovi focolai e cosa sta succedendo sul fronte Covid in Italia?

Covid Italia: tutti i focolai del virus

Vacanze e movida: questa la cornice ideale e reale dei nuovi focolai scoperti in varie regioni d’Italia.

La scoperta di gruppi piuttosto numerosi di contagiati in luoghi legati alle vacanze estive e, quindi, tra ragazzi giovani non stupisce poi molto: con l’avvio di attività all’aperto più libere il rischio di trasmissione è aumentato.

Non si è ancora certi che i positivi scoperti da poco abbiano la variante Delta. Quel che invece è chiaro è che si tratta soprattutto di persone molto giovani, non ancora coperte da immunizzazione vaccinale.

Dove sono, quindi, i focolai attivi in Italia? Di seguito un elenco:

Puglia, Gargano, campeggio vicino a Manfredonia, nel Foggiano: qui 34 ragazzi e un operatore sono risultati positvi, non è certo che si tratti di variante Delta. Il focolaio è esploso nel campus estivo che si è tenuto nella struttura “African Beach”;

Roma, cluster di 30 ragazzi ventenni che si sono infettati dopo una serata musicale all’aperto in un locale al Foro Italico;

Roma, focolaio al Casaletto con 10 positivi adolescenti, contagiati dopo una serata al pub per vedere la partita Italia-Belgio;

Sardegna, Ghilarza, Oristano: circa 8 persone positive e 40 in quarantena dopo una festa. Il sindaco ha introdotto nuovamente le mascherine obbligatorie all’aperto;

Codogno, Lombardia: cluster di 11 adolescenti contagiati dopo una festa di fine anno scolastico.

Da sottolineare che 21 teenager italiani sono bloccati a Malta dopo essere risultati positivi con l’esplosione di diversi focolai nelle frequentatissime scuole di inglese sull’isola.

La situazione Covid in Italia: i dati Iss

Sebbene non sia scattato alcun allarme generalizzato, è evidente che la situazione Covid in Italia, e in Europa, resta sotto vigile controllo.

Nel consueto bollettino del venerdì l’Iss ha fatto sapere che l’età media dei contagiati è di 31 anni, con i giovani non vaccinati a alto rischio.

Inoltre, l’Istituto Superiore della Sanità ha evidenziato:

“Undici regioni o province autonome vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni…la curva dei casi viaggia a livelli bassi e è in decrescita ma il dato va letto confrontandolo con quello della settimana precedente: la scorsa settimana c’era una decrescita, ora vediamo più regioni che hanno cominciato una lieve ricrescita”

La soglia critica dei ricoveri in terapia intensiva non è stata comunque raggiunta in nessuna Regione.

Le regioni con un aumento di contagiati giornalieri più alto sono: Lombardia (230), Campania (226), Sicilia (201), Lazio (135) e Veneto (106). Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le due province di Trento e Bolzano sono considerate a rischio moderato e 13 Regioni restano nella fascia più bassa di rischio.

Massima prudenza e avanti con vaccini: questo il monito di Iss ed esperti. Non sarà facile, però, conciliare il clima estivo di libertà con la cautela, visto anche che molte norme di sicurezza, come mascherina all’aperto e coprifuoco, sono state abolite.

Intanto, potrebbero aumentare focolai Covid in Italia anche circoscritti nati da situazioni vacanziere. Il richiamo è a un tracciamento repentino ed efficace.