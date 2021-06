COVID I CASI SONO IN VERSILIA 2 – PIANA DI LUCCA 0 – VALLE DEL SERCHIO 0

25 giugno 2021 – Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 giugno, sono 6.

Si comunica che da domani (26 giugno) – considerata anche la costante riduzione dei casi – non invieremo il bollettino quotidiano.

I dati contenuti fino ad oggi nel bollettino (casi positivi, tamponi, guariti etc) verranno forniti a cadenza settimanale ogni martedì, quindi già a partire da martedì 29 giugno 2021.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, già da oggi e per i prossimi giorni, sono comunque a disposizione, in allegato, due slide che riportano:

il totale delle somministrazioni in ciascuna delle 10 zone dell’Asl (prime dosi e cicli completi);

la copertura vaccinale della popolazione residente in ciascuna zona distretto (sia prime dosi che cicli completi) divise per le seguenti classi di età: over 80; da 70 a 79 anni; da 60 a 69 anni ; da 50 a 59 anni; da 40 a 49 anni; da 30 a 39 anni; da 20 a 29; da 12 a

APUANE: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 95 tamponi molecolari e 6 test rapidi;

Numero di guarigioni: 4;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 87.184 prime dosi e 40.537 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 56,7%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,5%;

da 70 a 79 anni – 86,6%;

da 60 a 69 anni – 80,9%;

da 50 a 59 anni – 68,1%;

da 40 a 49 anni – 35%;

da 30 a 39 anni – 37,7%;

LUNIGIANA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 23 tamponi molecolari e 6 test rapidi;

Numero di guarigioni: 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 21.576 prime dosi e 13.514 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 55,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91%;

da 70 a 79 anni – 83,7%;

da 60 a 69 anni – 77,1%;

da 50 a 59 anni – 58,1%;

da 40 a 49 anni – 29,1%;

da 30 a 39 anni – 32,3%;

PIANA DI LUCCA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 91 tamponi molecolari e 41 test rapidi;

Numero di guarigioni: 10;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 72.721 prime dosi e 39.164 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 54,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 90,2%;

da 70 a 79 anni – 87,2%;

da 60 a 69 anni – 80,3%;

da 50 a 59 anni – 62,1%;

da 40 a 49 anni – 36,6%;

da 30 a 39 anni – 37,4%;

VALLE DEL SERCHIO: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 41 tamponi molecolari e 15 test rapidi;

Numero di guarigioni: 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 19.524 prime dosi e 12.108 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 59%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 90,1%;

da 70 a 79 anni – 87%;

da 60 a 69 anni – 80,2%;

da 50 a 59 anni – 63,6%;

da 40 a 49 anni – 41,9%;

da 30 a 39 anni – 40,7%;

PISA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 227 tamponi molecolari e 130 test rapidi;

Numero di guarigioni: 11;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 67.265 prime dosi e 37.345 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 61,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91,9%;

da 70 a 79 anni – 89,1%;

da 60 a 69 anni – 83,6%;

da 50 a 59 anni – 74,1%;

da 40 a 49 anni – 44,1%;

da 30 a 39 anni – 43,5%;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 2 nuovi casi positivi

Capannoli 1, Pomarance 1;

Tamponi eseguiti: 146 tamponi molecolari e 15 test rapidi;

Numero di guarigioni: 6;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 71.500 dosi e 34.984 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 56,2%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 92,7%;

da 70 a 79 anni – 87,1%;

da 60 a 69 anni – 81,5%;

da 50 a 59 anni – 66,2%;

da 40 a 49 anni – 35,8%;

da 30 a 39 anni – 38%;

LIVORNO: 1 nuovo caso positivo

Livorno 1;

Tamponi eseguiti: 134 tamponi molecolari e 18 test rapidi;

Numero di guarigioni: 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 87.451 prime dosi e 47.899 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 53,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 88,5%;

da 70 a 79 anni – 84,5%;

da 60 a 69 anni – 78,7%;

da 50 a 59 anni – 62,1%;

da 40 a 49 anni – 31,9%;

da 30 a 39 anni – 35,4%;

VALLI ETRUSCHE: 1 nuovo caso positivo

Cecina 1;

Tamponi eseguiti: 92 tamponi molecolari e 3 test rapidi;

Numero di guarigioni: 3;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 54.929 prime dosi e 29.440 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 55,3%.

Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 90,2%;

da 70 a 79 anni – 85,4%;

da 60 a 69 anni – 79%;

da 50 a 59 anni – 59,8%;

da 40 a 49 anni – 32,5%;

da 30 a 39 anni – 33,6%;

ELBA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 26 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 0;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 19.864 prime dosi e 11.251 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 64,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 85,4%;

da 70 a 79 anni – 82,1%;

da 60 a 69 anni – 79,3%;

da 50 a 59 anni – 71%;

da 40 a 49 anni – 60,7%;

da 30 a 39 anni – 46,8%;

VERSILIA: 2 nuovi casi positivi

Camaiore 1, Massarosa 1;

Tamponi eseguiti: 165 tamponi molecolari e 19 test rapidi;

Numero di guarigioni: 2;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 70.357 prime dosi e 40.649 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 56,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91,9%;

da 70 a 79 anni – 87,8%;

da 60 a 69 anni – 81,8%;

da 50 a 59 anni – 63,4%;

da 40 a 49 anni – 32,6%;

da 30 a 39 anni – 37,7%;

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 75.185 (+23 rispetto a ieri).