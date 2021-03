Covid: Giani, decide Cts ma per dati Toscana è arancione

“Incidenza è pari a 248 su 100.000 abitanti, Rt a 1,09-1,10”.

Toscana in zona rossa? “Direi proprio di no: siamo a 248 nuovi casi su 100mila abitanti, e abbiamo un Rt di 1,09-1,10, quindi siamo in zona arancione”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

“Naturalmente – ha anche detto – la decisione formale è quella di domani del Cts ma ci sono tutti i dati oggettivi per essere in arancione”. Giani ha poi detto che “da domani mattina individuerò province o aree territoriali da mettere in zona rossa. Un lavoro che ha funzionato”. (ANSA).