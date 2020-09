COVID—19, un nuovo caso nel Comune di Coreglia Antelminelli, aggiornato a ieri 3 settembre

Il Sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, comunica di aver appena appreso ufficialmente di un nuovo caso di contagio al Coronavirus nel proprio territorio.

“Si tratta di un cittadino residente a Ghivizzano – spiega – risultato positivo dopo il rientro da un viaggio in Romania e che si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Luca di Lucca.

Come consuetudine sono stati attivati i protocolli sanitari da parte della ASL per la gestione di questo genere di evento.

Rinnovo l’appello a tutta la cittadinanza è di non abbassare la guardia e di attenersi alle regole ministeriali in materia di sicurezza e alle norme igieniche e comportamentali che purtroppo in certe occasioni vengono disattese”