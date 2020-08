Covid-19: tanti giovani in fila per test sierologici, “Movida Si…cura” ancora in Piazza Duomo

Test sierologici gratuiti in Piazza Duomo. Prosegue anche stasera, sabato 22 agosto, la campagna di prevenzione anti-Covid “Movida Si…cura” promossa dalla Regione Toscana. Per tutto tutta la sera, dalle 22.00 alle 2.00 nella piazzetta antistante il teatro cinema comunale sarà possibile per i ragazzi effettuare gratuitamente e su base volontaria il test sierologico per rilevare la positività (o meno) al Covid-19. In piazza del teatro sarà presente un gazebo a cura della Misericordia di Pietrasanta. La prima serata di test, che si è tenuta venerdì 21 agosto, ha registrato una grande partecipazione soprattutto dei giovani. Per eseguire il test bisogna essere maggiorenni.

Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. Sarà anche possibile effettuare alcool test, sempre su richiesta degli interessati. Saranno messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel. Oltre a quella del volontariato sociale è prevista la presenza, su base volontaria, di personale infermieristico delle Asl.