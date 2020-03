Covid-19 – Chi era la vittima della Versilia Storica

Terzo decesso per Covid-19, in Versilia Storica, si tratta di Piero Bertagna, 77 anni, di Pietrasanta. Ricoverato all’ospedale Versilia, qualche giorno fa, era ospite insieme alla moglie della RSA Villa San Lorenzo, a Seravezza, struttura per anziani conosciuta ed apprezzata sul territorio, grazie all’eccellente lavoro svolto da dirigenti e operatori.

Piero aveva lavorato nel settore marmifero e oltre alla moglie, lascia una figlia e la sorella, alla quale era particolarmente legato.