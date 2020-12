Covid-19: centro tamponi rapidi a Tonfano, comune mette a disposizione dei medici di famiglia locale dell’ex Incanto. Lunedì 21 dicembre alle ore 12.30 la consegna delle chiavi

“Il ruolo di chi amministra è anche quello di creare percorsi di aiuto ai cittadini anche quando sono oltre la tua competenza e collaborare con il resto del territorio. Lo abbiamo fatto donando 300 saturimetri ai medici che li distribuiranno ai pazienti che ne hanno bisogno. Lo facciamo con un’altra iniziativa ancora una volta con i nostri medici.

Metteremo a disposizione i locali a piano terra dell’ex Incanto per consentire ai medici di famiglia di effettuare i tamponi a lettura immediata dei casi asintomatici a fine quarantena”: così il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti aveva comunicato l’approvazione in giunta municipale del comodato d’uso gratuito dei locali dell’ex Incanto, a Tonfano, ai medici di famiglia. Il centro tamponi sarà allestito già a partire dalla prossima settimana con la consegna ufficiale delle chiavi in programma lunedì 21 dicembre alle ore 12.30 al coordinatore dei medici di base, Paola Pucci. Il centro tamponi, è necessario precisarlo, è rivolto ai cittadini asintomatici a contatto stretto con pazienti positivi a fine di periodo di quarantena. “Molti di noi hanno provato sulla pelle i tempi di attesa tra la richiesta del tampone, il test e l’esito. – spiega il primo cittadino – Il centro tamponi effettuerà tamponi rapidi”.