Covid-19: centro tamponi rapidi a Tonfano, comune e medici di famiglia insieme per ridurre tempi

Consegnate le chiavi dei locali dell’ex Incanto.

Entro un paio di giorni il centro tamponi rapidi di Tonfano sarà già operativo. Consegnati dal Comune di Pietrasanta ai medici di famiglia le chiavi dei locali a piano terra dell’ex Incanto, a Tonfano, che ospiteranno il centro tamponi destinato ai contatti stretti asintomatici a fine quarantena. E’ stato direttamente il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti a consegnare le chiavi al coordinatore dei medici, Paola Pucci e al collega Giuseppe Fortini. Presente il Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi.

Due settimane fa l’amministrazione comunale aveva donato ai medici di famiglia 300 saturimetri da destinare ai pazienti più fragili e ritenuti più a rischio. I locali dell’ex Incanto, che garantiscono un percorso di entrata ed uno di uscita oltre ad ampie metrature, sono stati affidati in comodato d’uso gratuito ai medici di base che provvederanno, già nelle prossime ore, all’allestimento del centro. “Chi è passato attraverso la lunga trafila delle quarantene sa benissimo quanto sia importante avere la possibilità di poter effettuare il test al decimo giorno senza attendere il quattordicesimo giorno dal contatto. Significa ridurre la quarantena di quattro giorni. – spiega il sindaco – Con questo presidio, gestito dai medici, che ringrazio nuovamente per la grande collaborazione, agevoliamo il ritorno in società di molti concittadini che senza sintomi devono comunque restare a casa per il periodo previsto dai protocolli. Credo che questo sia un bel modo di dare risposte in questo periodo”.

Il percorso dei tamponi rapidi mediante i medici di famiglia è previsto da una apposita ordinanza regionale che favorisce l’attività nei territorio nei confronti dei soggetti asintomatici. “Questo centro – precisa il coordinatore dei medici, Paola Pucci – sarà indirizzato ai contatti stretti asintomatici a fine quarantena. Saranno i medici di medicina generale ad individuare i soggetti da sottoporre al tampone ed organizzare una lista di appuntamenti. Il nostro obiettivo è poter iniziare questa attività già questa settimana”.