COVID-19 AVVISO AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE- RIAPERTURA TERMINI

SAN ROMANO – COVID–19 AVVISO AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE– RIAPERTURA TERMINI

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid–19, la Giunta comunale ha

previsto la riapertura dei termini per le domande per il contributo compensativo legato agli effetti economici dovuti

all’emergenza sanitaria, a parziale ristoro di quanto dovuto e versato per la Tari – Tassa Rifiuti dalle utenze non

domestiche per l’anno 2021.

Il contributo verrà calcolato come segue:

1. alle attività commerciali, artigianali, e terziarie è previsto un rimborso del 23,42%;

2. Alle associazioni è previsto un rimborso del 100%;

I criteri per l’assegnazione del contributo sono i seguenti:

• Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di

San Romano in Garfagnana e assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021, (sgravio 23,42%);

• Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che nonsiano in regola con il

versamento dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI) alla data di presentazione della domanda per la

fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi

comunali e che alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo risultano essere

regolari con il pagamento di tutte le rate;

Per ottenere il contributo occorre presentare apposita richiesta utilizzando il presente modulo

entro il termine del 25/02/2022.

La richiesta potrà essere presentata con le seguenti modalità:

• Mediante Pec all’indirizzo:

comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it

• Mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo:

segreteria@comune.san–romano–in–garfagnana.lu.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al n. 0583613181