COVID-19: APERTO OGGI IL CENTRO VACCINALE DEL TERMINETTO

L’Amministrazione comunale di Viareggio infatti, ha garantito alla Asl la possibilità di occupare l’intero stabile dove troveranno collocazione 12 ambulatori per un totale di 1200 persone al giorno vaccinate al giorno. L’annuncio era stato dato nei giorni scorsi dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, che aveva spiegato come l’organizzazione della vaccinazione fosse di fatto organizzata in tre livelli: i grandi spazi, gli hub, gli spazi medi e le vaccinazioni di prossimità o addirittura domiciliari per le fasce deboli.

«La struttura del Terminetto – spiega Giorgio Del Ghingaro – è attualmente pronta per eseguire 400 vaccini giornalieri su quattro ambulatori vaccinali, estendibili ad altri quattro nell’area dell’ex consultorio ed ulteriori quattro nell’area comunale, per un totale di 1200 vaccini al giorno».

«Tutta la campagna si regge su un preciso cronoprogramma – sottolinea il primo cittadino -: in questio primi giorni abbiamo iniziato con il completamento delle vaccinazioni del personale sanitario per una media di circa 90 vaccini al giorno. Poi apriremo ai cittadini. Particolare l’iter per gli ultraottantenni che probabilmente vedranno le vaccinazioni gestite dalla medicina generale, sia per semplificare le procedure che per rendere il servizio più agevole ad una fascia di età avanzata».