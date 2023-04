Covata di piccoli merli.

Il merlo è uno dei primi uccelli a nidificare in primavera.

Nel corso dell’anno, dalla primavera all’estate, nidificano tre volte, raramente anche quattro.

Una caratteristica del merlo è quella di costruire il primo nido a poca distanza dal suolo, a volte anche direttamente sul terreno, fra cespugli fitti o roveti o negli spazi fra i tronchi delle cataste di legna e fra l’edera abbarbicata su vecchi muri, mentre la seconda deposizione avverrà in un nido costruito più in alto e la terza sarà più in alto ancora.