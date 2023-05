Cottarelli: mi dimetto da senatore, a disagio nel PD della Schlein

Dopo l’ex senatore ed ex capogruppo al Senato del PD Andrea Marcucci, un altro pezzo importante del Pd lascia il partito, non ritrovandosi sulle posizione estreme della nuova segretaria Elly Schlein, che sta scavando un solco nell’ex partito comunista diventato nei lustri una formazione forse più assimilabile ad una Democrazia Cristiana di Sinistra (e non sempre!) piuttosto che legato ai temi della sinistra radicale (molti, soprattutto dopo l’intervista di Vogue, dicono con più forza radical chic, con moltissimi richiami al ’68) alla quale si richiama la Schlein, la quale non sembra aver trovato un collante forte per tenere unito il partito, dando la predidenza allo sconfitto Banaccini, che una qualche tradizione e continuità poteva rappresentare.

Adesso è l a volta del prestigioso economista, eletto con il Pd, che in maniera plateale, a Che tempo che fa, su Rai3, spiegando che l’Università cattolica gli ha “chiesto di dirigere un programma per l’educazioni delle scienze sociali ed economiche rivolto agli studenti delle scuole superiori” annuncia di lasciare carica e partito. Quindi non solo un’incompatibilità di tempi e luoghi, asserendo di essere: “più utile al Paese nel mio ruolo di grillo parlante, di divulgatore”.Deluso nella sua breve esperienza in Parlamento, per la conflittualità, tanto che avrebbe rifiutato altre proposte e cioè dai centristi. Proposte che ha rifiutatao perchè è giusto che il seggio rimanga al PD, anche perchè la persona che lo sostituirà è donna e vicina all’area di Elly Schlien. E quindi con questa stoccata si capisce che il quasi ex-senatore, il cui nome si è fatto spesso per incarichi prestigiosi (persino il vertice dello Stato) se ne vada per le stesse motivazione espresse dall’ex senatore Marcucci: “E’ innegabile (basta vedere la composizione della nuova Segreteria) che l’elezione di Elly Schlein abbia spostato il Pd più lontano dalle idee liberaldemocratiche in cui credo”.

Diversità che Cottarelli elenca anche in una lettera inviata a Repubblica: dal Jobs Act al freno al Superbonus, dai termovalorizzatori, all’utero in affitto al nucleare.Per non dire della meritocrazia, scomparso dal programma del Pd. “Ci sono stati diversi casi in cui non ho condiviso le posizioni prese dal Pd, per esempio su aspetti del Jobs Act, sull’aumento delle accise sui carburanti, sul freno al Superbonus e sul compenso aggiuntivo per insegnanti che vivono in aree dove il costo della vita è alto, come suggerito da Valditara. Ho posizioni diverse da Elly Schlein anche sui termovalorizzatori, sull’utero in affitto e in parte anche sul nucleare. …Lascio quindi il Senato per andare a dirigere, a titolo gratuito, un nuovo Programma per l’Educazione nelle Scienze Economiche e Sociali di rivolto agli studenti delle scuole superiori offerto dall’Università Cattolica di Milano. L’idea è di costituire un gruppo di esperti senior di alto livello che, pro bono, visiteranno le scuole per condividere con gli studenti le loro esperienze accumulate in una vita lavorativa. L’obiettivo è di svolgere circa 150 visite all’anno, forse di più. I temi trattati comprenderanno le tendenze di breve e lungo termine dell’economia italiana, le politiche monetarie e di bilancio, le tematiche strutturali soprattutto rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro, la sostenibilità economica e ambientale, la finanza, l’interazione tra economia e diritto, la costituzione italiana e l’importanza della comunicazione per le politiche economiche e sociali. Le presentazioni non comporterebbero costi per le scuole coinvolte. Ci sarebbero poi presentazioni serali per centri culturali, circoli per gli anziani e così via”.