COSTINO CON IL LARDO

I lucchesia ci sono molti norcini che producono del lardo buonissimo senza andare ad acquistare lardi rinomati.

Preparate un intingolo con olio, peporino, aglio e rosmarino tritati fine­mente. Tagliate a fette sottili del lardo garfagnino e abbrustolite il pane di patate, meglio se raffermo, in forno. Quando il pane è ben caldo metteteci sopra il lardo e spennellatelo con l’intingolo. Il cro­stino è ottimo anche con il pane di farina di neccio e sopra una spolverata di pepe.

Un’altra maniera di preparare questa leccornia è di farsi tagliare il lardo finissimo, trasparente, distendere uno strato in un recipiente, cospargerlo col trito, poi coprirlo di olio, se ne fanno alcuni strati e si usa quando ce n’è di bisogno, se lo tenete sempre sotto l’olio si mantiene in frigo (ben coperto) per diverso tempo.

FONTE EZIO LUCCHESI