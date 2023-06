Così è morta Michelle Causo: 10 coltellate e l’agonia. Il presunto killer dallo Sri Lanka a trapper con migliaia di followers

Michelle Causo, come è morta? Le 10 coltellate e l’agonia. Il trapper 17enne che l’ha uccisa: «Lite per 30 euro»

La ragazza colpita al volto, al torace e al collo. Il killer è rimasto un paio di ore col corpo in casa mentre ripuliva le stanze dal sangue.

Lui, più di 13mila follower su Instagram e una canzone appena pubblicata su Spotify. È infatti un trapper, il ragazzo arrestato per l’omicidio di Michelle Maria Causo, la diciassettenne romana uccisa a Primavalle e lasciata in un carrello della spesa accanto a un cassonetto, in via Stefano Borgia. Video mentre fuma marijuana, emoticon con coltelli e gocce di sangue, vestiti griffati, l’indagato, diciassettenne originario dello Sri Lanka, nei suoi testi parla di soldi, droga e di ragazze.

Invita i suoi followers a contattarlo per acquistare la cannabis e l’hashish che fuma a casa, nelle serate a Trastevere e poi ancora a Ponte Milvio, a largo San Pio V. Poi ci sono le serate al Qube, le foto di gruppo con “la gang” al Colosseo, le bottiglie di vino da ostentare.

E le canzoni: violenza, storie di spaccio, violenza, insulti, parolacce. “Vivo in un monolocale, scemo, ho venduto la droga”, “finirai dentro una bara”.

«Sai che non mi fermo con niente», dice una delle canzoni dell’album a cui ha collaborato. «Voglio solo tornare indietro», canta in un altro brano. Nelle foto pubblicate sui social si atteggia a cattivo ragazzo: «Io vengo a prenderti l’anima», scrive citando un altro rapper, Kid Yugi, e aggiungendo alle parole l’emoticon di un coltello. Era il 2 Maggio. Poco più di un mese dopo si ritrova accusato di avere ucciso a coltellate una coetanea. Ieri è stato arrestato in flagranza di reato, incastrato dalle dichiarazioni di diversi testimoni che lo hanno visto spingere il carrello che grondava sangue. Il cadavere della ragazzina era avvolto in sacchi della spazzatura e vestiti.

Sui social, sotto ai post pubblicati, ora viene attaccato. Gli amici di Michelle Maria lo stanno insultando: «Schifoso, mi hai portato via la migliore amica», «Manco la galera va bene per questo. Dobbiamo essere forti per Misci», «Merita la stessa fine». I ragazzi ricordano anche la vittima: «Una delle persone più belle che la vita mi avesse dato», «era una ragazza dolcissima, sempre col sorriso, non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Questo disagiato mentale ha dovuto strappare via quel sorriso come un animale», «Misci era la persona più solare che conoscessi, sempre sorridente. Aveva una felicità contagiosa».

Ma pare (e così sembra anche dalle foto che appaiono sui media) che negli ultimi e specie nell’ultimo mese, qualcosa fosse cambiato.