Cosa si può fare in zona rossa e cosa è vietato è indicato nelle nuove Faq sul decreto in vigore dal 15 marzo: sport, visite domestiche e spostamenti sono fortemente limitati.

In zona rossa si può uscire soltanto per motivi di salute, lavoro e necessità e serve il modulo di autocertificazione.

Bar e ristoranti funzionano soltanto per asporto e consegna a domicilio e chiudono negozi ed esercizi “non essenziali”, come parrucchieri e centri estetici.

Tutte le regole della zona rossa in questo articolo, per capire meglio cosa si può e non si può fare (ed evitare la multa).

Spostamenti

Tra le cose che non si possono fare in zona rossa ci sono gli spostamenti fuori dal Comune e fuori dalla Regione senza uno dei motivi indicati nell’autocertificazione.

Ammesso il rientro al luogo di domicilio e residenza (anche oltre i confini regionali) e il rientro nella seconda casa, da soli o insieme al nucleo familiare; tuttavia occorre avere un titolo valido anteriore al 14 gennaio 2021.

Coprifuoco

Il governo boccia l’inasprimento del coprifuoco in zona rossa: come prima, non si può uscire tra le 22 e le 5 del mattino, pena la multa da 400 a 1.000 euro.

Scuola

In zona rossa chiudono le scuole di ogni ordine e grado; per questo il decreto legge ha dato nuovo impulso al congedo parentale e al bonus baby-sitter.

leggi anche Bonus baby sitter nel decreto Covid: nuovo importo per gli autonomi

Negozi aperti e chiusi

In zona rossa chiudono i negozi “non essenziali”, ma la lista di attività in funzione è più lunga rispetto a quella dello scorso lockdown: aperti supermercati e alimentari al dettaglio, farmacie, tabacchi, librerie, edicole, negozi di abbigliamento per bambini e di intimo, ferramenta, negozi per animali, elettronica ed elettrodomestici e articoli per l’igiene della casa e della persona.

leggi anche Zona rossa: quali negozi sono aperti?

Parrucchieri, barbiere e centri estetici

Queste attività non rientro tra quelle “essenziali” e quindi sono aperte soltanto in zona arancione e gialla.

Bar e ristoranti

Ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie sono chiusi al pubblico e possono funzionare soltanto per asporto e consegna al domicilio. Vietato consumare cibo e bevande fuori dai locali.

Visite in casa

Vietate le visite in casa di amici, parenti e congiunti non conviventi ma ci sarà una deroga nei giorni 3, 4 e 5 aprile per festeggiare la Pasqua. In quei giorni si potrà andare in casa altrui, una sola volta ed entro i confini del Comune, nel limite di 2 persone (al netto di figli under 14 e disabili conviventi).

Per andare a trovare il fidanzato/a fuori dal Comune o dalla Regione è necessario che il luogo dell’incontro coincida con la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Sport e attività motoria

Si può fare sport in zona rossa ed anche attività motoria, ma con dei limiti.

Sono vietate le discipline di contatto mentre resta consentito fare sport all’aperto in forma individuale. Invece l’attività motoria – ad esempio la passeggiata a passo svelto – è limitata in prossimità della propria abitazione.

In zona rossa non si può passeggiare liberamente.