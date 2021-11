Cosa fare in caso di terremoto?

Ovviamente si è parlato di prevenzione, in quanto ad oggi è ancora l’unico strumento a nostra disposizione per cercare di proteggerci dal terremoto.



Sotto il loggiato Porta il personale del UC garfagnana , quello del Comune Garfagnino e gli autieri della garfagnana in collaborazione con la Provncia di Lucca hanno allestito un vero e proprio percorso sia materiale che digitale diviso in tre settori, in modo da far comprendere a tutti l’importanza di conoscere meglio il terremoto e di conseguenza come ci possiamo proteggere.

Ad organizzare e gestire l’evento anche i volontari dell’Associazione Autieri d’Italia Garfagnana.

Al termine della giornata il bilancio è stato positivo in quanto in tanti hanno deciso investire un po’ del loro tempo per conoscere meglio il terremoto e come ci possiamo proteggere.

fonte noitv