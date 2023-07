Cosa fare a settembre? Sono ancora aperte le iscrizioni al corso triennale gratuito IeFP per diventare acconciatori

Cosa fare a settembre? Sono ancora aperte le iscrizioni al corso triennale gratuito IeFP per diventare acconciatori

Tablet, libri e indumenti per tutti gli iscritti

Cosa fare a settembre? Sono ancora aperte le iscrizioni a un corso triennale gratuito per diventare acconciatori. All’Accademia Acconciatori 2023, con il corso di formazione IeFP, si impara un mestiere senza rinunciare allo studio, con tablet, libri, divise e indumenti protettivi gratuiti.

Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è organizzato a Lucca dall’agenzia formativa Per-Corso (le aule sono in via del Brennero 1040/bk a San Marco) ed è gratuito poiché nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, strumento teso a ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica.

Saranno 2970 le ore totali del progetto, di cui 800 di stage nelle attività del territorio, per conoscere da vicino il lavoro e farsi conoscere e apprezzare per le proprie capacità direttamente sul mercato del lavoro.

Il corso dura 3 anni, rilascia una qualifica di Operatore del Benessere – Erogazione di trattamenti di acconciatura, prevede attività laboratoriali, open day, master class con esperti di settore e 30 ore di accompagnamento di gruppo e individualizzato con tutor d’apprendimento e orientatori per 15 allievi selezionati tra tutti quelli che si iscriveranno.

Per informazioni e iscrizioni: Agenzia Per-corso Tel. 0583333305, info@per-corso.it, persona di riferimento Beatrice Pieretti.

—