Cosa c’è di meglio di una fresca insalata di farro?

Procedimento

Riunire in una ciotola i pomodorini, le olive, il pecorino, il basilico, l’origano, l’aglio e condire con olio e sale. Coprire la ciotola con la pellicola e metterla in frigo; mezz’ora prima di portare in tavola, unire il farro e aggiungere, se necessario, altro olio. Mettere di nuovo in frigo fino al momento di servire

