CORSO PER L’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI A FABBIANO

Pellegrini: “La formazione è un presupposto indispensabile”

DOVE SARÀ PRESTO INSTALLATO UN DAE

SERAVEZZA – Formazione in corso per il progetto “Battiti di cuore. Seravezza Comune cardioprotetto” che prevede, da qui al prossimo giugno, l’installazione di dieci defibrillatori sul territorio comunale.

Questa mattina a Fabbiano si è tenuto il corso di formazione di una decina di abitanti, sull’utilizzo del DAE, il defibrillatore che entro dicembre sarà installato in paese.

A tenere il corso, organizzato dalla locale Pubblica Assistenza con ANPAS, sono state Manuela Andreuccetti, responsabile della formazione per Anpas Versilia, assieme a Francesca Ambrogini, coordinatrice Anpas per la Versilia.

“La formazione è un presupposto assolutamente indispensabile – spiega Stefano Pellegrini, assessore al sociale e alla salute dei cittadini – per far sì che i defibrillatori possano essere un valido supporto in caso di necessità, con persone che, proprio grazie a questi corsi, sapranno utilizzarli per salvare vite”.

Per maggiori info sul progetto Battiti di cuore: https://www.comune.seravezza. lucca.it/c046028/po/mostra_ news.php?id=3691&area=H.