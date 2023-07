corso formativo per i dipendenti della Provincia a seguito dell’entrata in vigore dal 1° luglio del nuovo Codice per i contratti pubblici

APPALTI PUBBLICI E NORME: corso formativo per i dipendenti della Provincia a seguito dell’entrata in vigore dal 1° luglio del nuovo Codice per i contratti pubblici

Le nuove norme nazionali puntano ad accelerare l’iter per la realizzazione delle opere

La Provincia di Lucca guidata dal presidente Luca Menesini sempre di più in prima linea come stazione appaltante di opere pubbliche.

Da una parte, infatti, l’ente di Palazzo Ducale ha ricevuto dall’Anac (autorità nazionale anticorruzione) la massima certificazione che le consente di operare senza limiti sul valore e budget previsti dalla gara di appalto.

Dall’altra, proprio in previsione di un possibile incremento del numero di gare da gestire in futuro sia per conto proprio sia per conto dei Comuni convenzionati, la Provincia ha predisposto un percorso formativo in due giornate, la seconda delle quali è previsto il prossimo 19 luglio per una settantina di dipendenti su 200 circa, a seguito dell’entrate in vigore operativa del nuovo Codice per i contratti pubblici dal 1° luglio.

Nei mesi scorsi la Provincia ha organizzato altri incontri formativi per dipendenti pubblici su temi quali: contrattualistica, digitalizzazione, antiriciclaggio e privacy nell’ambito di un programma di aggiornamento che coinvolge la Stazione unica appaltante, lo Sportello Europa, il Piano integrato di attività e organizzazione e il supporto per il Pnrr e le rendicontazioni.

Ora l’aggiornamento e la formazione – tenuto da dipendenti interni appartenenti al Centro Unico Gare, appositamente formati dalla Provincia – riguardano specificatamente il nuovo Codice dei contratti pubblici, il testo unico in grado di disciplinare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società incaricate a svolgere determinate opere pubbliche. Un nuovo documento nazionale di riferimento per gli addetti ai lavori che, tra le varie novità introdotte, prevede il principio di risultato che tende a favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche senza eccedere nei formalismi tipici della burocrazia; e il principio della fiducia nei rapporti tra committente e impresa appaltatrice, anch’esso introdotto per snellire le varie fasi amministrative in previsione della costruzione dell’opera o della fornitura di servizi.

Alcuni dipendenti della Provincia formati sulle nuove disposizioni saranno i “docenti” per specifici incontri di aggiornamento rivolti ai dipendenti comunali che si terranno tra settembre e ottobre, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale degli enti locali.

Da sottolineare, infine, che le nuove norme contenute nel Codice per i contratti pubblici ora operativo si applica anche per i progetto del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.