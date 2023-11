Corso di formazione sul fundraising per le associazioni non profit della Piana

È il terzo focus con Maurizio D’Elia organizzato dal Comune di Porcari

Dopo aver approfondito la riforma del terzo settore e quella dello sport, le associazioni non profit che operano sul territorio della Piana di Lucca avranno l’occasione di conoscere meglio strategie e meccanismi di fundraising nel corso del terzo appuntamento formativo organizzato dal Comune di Porcari col patrocinio dei Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Villa Basilica. L’incontro, rivolto anche ai dipendenti comunali, inizierà sabato (18 novembre) alle 10 e i lavori andranno avanti fino alle 12 negli spazi della Fondazione Giuseppe Lazzareschi di piazza Felice Orsi, di fianco al municipio.

Relatore della mattinata sarà il dottore commercialista Maurizio D’Elia, revisore contabile, giudice arbitrale di Firenze con trentennale specializzazione proprio nel terzo settore, che già si è reso disponibile per i primi due incontri di questo ciclo pensato per offrire strumenti di orientamento al terzo settore. L’iniziativa è stata curata da Serena Toschi, presidente del consiglio comunale con delega al volontariato e all’associazionismo, che coordinerà anche questo terzo appuntamento.

Dopo i saluti del sindaco, Leonardo Fornaciari, i presenti inizieranno a scoprire le modalità di sostegno finanziario ammesse per le sempre più complesse organizzazioni non profit. Saranno condivise le linee guida basilari per una buona strategia di raccolta fondi e sarà posta attenzione sui nuovi rapporti con la pubblica amministrazione, necessari a una corretta co-programmazione e co-

progettazione.

L’ultimo appuntamento sulle strategie di comunicazione per avviare campagne di crowdfunding e 5 per mille è in programma per il 16 dicembre.