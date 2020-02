CORSO DI FORMAZIONE DI WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di “Web & Social Media Marketing” (Nuove Date) che si terrà sabato 22 febbraio dalle 15 alle 19 a Lucca e Domenica 23 febbraio dalle 15 alle 19 a Pisa (può essere scelto un singolo appuntamento). Si tratta di un corso intensivo di 4 ore rivolto alle aziende e a tutti coloro che vogliono imparare a promuovere autonomamente il proprio lavoro come liberi professionisti. Nel corso di “Web & Social Media Marketing”, verranno condivise le differenti ed innovative strategie di marketing comunicativo presenti nel panorama italiano, europeo e internazionale. Particolare “attenzione” sarà rivolta all’utilizzo dei nuovi mezzi relazionali, come i Social Network Sites (Facebook, Twitter, Linkedin….), i Blog, i Forum e i siti web personali ed istituzionali. Tali conoscenze, inoltre, saranno coadiuvate da ampie descrizioni che spiegheranno come rendere competitivo un determinato prodotto attraverso la promozione di un “brand” (di un marchio o di particolari eventi collegati ad attività aziendali o private). Il tutto poi, verrà accompagnato da alcune “simulazioni”, da eventuali delucidazioni di dubbi o questioni e da un’interazione continua tra chi insegna e chi apprende. Per Iscriversi o richiedere informazioni: http://marketerin24ore.it/ o via email: corsidiformazionelucca@gmail.com