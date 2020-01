CORSI SULLA SICUREZZA A CASTELNUOVO

Il calendario corsi di Confcommercio nella sede di Castelnuovo di Garfagnana si apre il prossimo 10 febbraio con lezioni dedicate alla formazione dei datori di lavoro (RSPP) e dipendenti sulla sicurezza. I corsi, resi obbligatori dalla legge 81/08 e dal successivo accordo Stato-Regioni del 2012, si terranno nella sede di via Farini. Le iscrizioni sono ancora aperte così come è possibile contattare l’ufficio per check-up gratuiti per controllare lo stato dei documenti relativi alla sicurezza o al mondo dell’Haccp o alla normativa della privacy. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio di Castelnuovo allo 0583-62548 o via mail diniluca@confcommercio.lu.it.