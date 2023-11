Corsi Bachelor of Art in Music Performance e Music Production

di Jam Academy Lucca:

consegnati i diplomi Level 5 e Level 6

Corsi Bachelor of Art in Music Performance e Music Production: ecco i diplomati di questo anno accademico alla Jam Academy di Lucca (www.jamacademy.it). Si è tenuta il 20 novembre 2023 nella Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio a Bologna, la cerimonia nazionale di consegna dei diplomi Bachelor of Arts in Music Production e Music Performance.

“La Jam Academy ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di queste menti creative e talentuose – sono le parole del direttore dell’accademia lucchese, Giampiero Morici -. Ci aspettiamo che le conoscenze acquisite durante il percorso accademico costituiscano una solida base per il loro successo futuro nella musica.”

I neodiplomati hanno fatto il loro percorso formativo dopo le scuole superiori all’istituto lucchese e vengono più o meno da tutta Italia. Il titolo universitario di I ciclo (Level 6) che hanno ottenuto è riconosciuto in più di 100 paesi in tutto il mondo. I corsi Bachelor of Art in Music Production e Performance alla Jam Academy Lucca vedono ogni anno numerosi giovani talenti formarsi e acquisire competenze che abbracciano un’ampia gamma di aspetti cruciali nell’industria musicale. Dalle basi di teoria musicale alle tecniche avanzate di produzione audio e al marketing musicale, i corsi preparano gli studenti per le sfide che il mercato richiede. Questo si riflette in un tasso di job placement molto elevato per i laureati.

Info: www.jamacademy.it