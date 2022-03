Stamattina Corsagna si è svegliata con un fumo nero e fiamme spaventose. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco un pullman, danneggiando anche alcune macchine. Per fortuna nessuna persona si è fatta male. Ringrazio l’autista e con lui i paesani che si sono subito adoperati per far intervenire i vigili del fuoco, i quali sono arrivati sul posto ed hanno spento l’incendio.

Lo spavento è passato ma ora è fondamentale capire che cosa è successo, perché simili situazioni non avvengano di nuovo, lì o altrove. Dobbiamo, nella maniera più assoluta, tutelare la sicurezza dei passeggeri tutti, dei nostri bambini/ragazzi, degli operatori. Chiederemo perciò report specifico e controlli accurati generalizzati.