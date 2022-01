Due giorni fa vi ho parlato dei 2 milioni su Borgo. Ieri dell’avvio del cantiere per il nuovo ingresso ad Anchiano. Stamattina ci spostiamo a Corsagna, dove hanno preso il via i lavori di riqualificazione della piazza principale del paese.

Si tratta di un investimento intorno agli 80.000 euro che rimetterà a nuovo il luogo più centrale del paese, il crocevia delle attività di Corsagna e di chi la frequenta. Attualmente stiamo intervenendo con Gaia sulle tubazioni dell’acqua, affinché si faccia un bel lavoro sia sulla regimazione che sulle fognature.

In seguito interverremo sul muro di sostegno e infine realizzeremo ex novo tutto il manto di asfalto. Il tutto sarà concluso in alcuni mesi.

Sono entusiasta, perché tanti progetti programmati per tempo stanno vedendo concreta luce.