Corsa al credito di famiglie e imprese; Stamati (BVLG): “Servono risposte rapide da Bce e Iccrea”

Lo spiega al Tg Noi Enzo Stamati, presidente della Bvlg che ha stanziato anche un milione per i privati e consentito la sospensione della reta dei prestiti per le famiglie.

Alla ripartenza sarà determinante per le imprese e per le famiglie l’accesso al credito in tempi rapidi. Ma cosa serve per facilitare queste operazioni?

La Bvlg – che in questi giorni ha deliberato un sostegno di 250mila euro per gli ospedali e le Caritas del territorio – ha chiuso a rotazione tutte le filiali e attivato lo smart working. Ma quale impatto potrebbe avere lo tsunami coronavirus sulla banca stessa?