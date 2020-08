CORRI VIAREGGIO ALL’ALBA

Il 15 agosto a Viareggio si svolgerà la 6a edizione di Corri Viareggio all’Alba corsa collettiva non agonistica, con partenza dalle 5 dal negozio Alf Run, sul viale Regina Margherita.

I percorsi saranno due: uno di 4km e l’altro di 8km. E’ possibile correre in gruppo oppure si può anche camminare godendosi il viale e poi la spiaggia per aspettare sul molo il sorgere del sole dietro al monte Matanna, in uno scenario unico.

L’occasione per vedere la città al sorgere del sole, per ammirare gli scorci più suggestivi da uno dei lungomari più rinomati d’Italia, per correre insieme… ma senza fretta, per stare in compagnia (anche dei propri amici a quattro zampe) godendosi l’aria fresca del mattino.

L’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti Covid: la partenza non sarà in simultanea ma ognuno partirà distanziato di oltre 3 metri dagli altri concorrenti e dovrà indossare la mascherina in caso di necessità.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 24 di venerdì 14 agosto (negozio AlfRun).