Una parata di stelle dello sport per la presentazione del libro di Paolo Bottari ‘L’Oro di Lucca’ – Le imprese, i campioni e le pagine epiche di ogni tempo e in ogni disciplina-” che sarà presentato lunedì 15 novembre alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune di Capannori.

A tenere a battesimo la presentazione della pubblicazione, che sarà introdotta dai saluti del sindaco Luca Menesini, del presidente del Coni Lucca Stefano Pellacani e del presidente del Panathlon Lucca Guido Pasquini, ci sarà Corrado Orrico l’indimenticato timoniere della Lucchese dalla serie C, fino ad un passo dalla serie A. Con l’”Omone” di Volpara, si parlerà di calcio e di Lucchese, della sua impresa sfiorata, tra ricordi e aneddoti in cui la differenza la farà ancora una volta la sua proverbiale simpatia e schiettezza. In questo viaggio a ritroso nel tempo sarà accompagnato da un suo fedelissimo, capitan “ruspa” Bruno Russo, uno dei simboli della rinascita di questa Lucchese. Nel libro, infatti, si parla molto di Lucchese e dei suoi giocatori, simbolo di ogni epoca ma si parla anche di altre discipline e campioni. Saranno con Paolo Bottari a parlare delle loro imprese, anche l’olimpionico del martello, Nicola Vizzoni, un trascinatore ancora oggi nelle vesti di allenatore alle Fiamme Gialle e nella Virtus Lucca per parlare di atletica e Albano Pera, Capannorese doc, attuale CT della Nazionale di tiro a segno, nonché olimpionico della specialità. Impossibile non parlare di ciclismo con i Fanini. In particolare con patron Brunello si parlerà del ciclismo al femminile, di un movimento che ha contribuito a sostenere e far crescere con il suo impegno e l’incontro sarà inevitabilmente l’occasione anche per ricordare Michela Fanini. A portare un contributo ci sarà anche l’ex campionessa del mondo su strada Edita Pucinskaite, una delle scoperte di Brunello. Altro ospite gradito della serata sarà il paratleta, non vedente, Stefano Gori, ambasciatore dello sport di Capannori e pluricampione italiano che parlerà delle sue imprese e del ruolo che ha lo sport per superare la disabilità. Nel segno dell’inclusione anche nello sport all’iniziativa parteciperà anche l’associazione Allegra Brigata che aderisce a Special Olympics Italia.

“E’ con vero piacere che ospitiamo la presentazione di questo libro, una bella, curata e appassionante sintesi di oltre un secolo di sport lucchese con i primi campioni, le vittorie nelle varie discipline e l’esaltante storia della Lucchese in serie A- afferma il sindaco Luca Menesini-. Una pubblicazione che valorizza il ruolo dello sport, ne trasmette i valori positivi e al contempo rappresenta anche una memoria storica per tutti gli appassionati. L’incontro di lunedì sarà anche l’importante occasione per conoscere da vicino alcuni grandi campioni sportivi e ascoltare dalla loro voce le loro mirabili imprese”.

L’incontro sarà condotto dal giornalista Sirio Del Grande.

Per partecipare alla presentazione è obbligatoria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it o telefonando ai numeri 0583 428253-420211. Necessario il Green Pass.