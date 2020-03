Un numero telefonico per tutti i cittadini, con una persona che risponderà alle loro domande in merito al Coronavirus. Inoltre un filo diretto con il dottor Alberto Tomasi, già direttore dell’area igiene dell’Usl Toscana Nord Ovest. Li mette a disposizione l’amministrazione Menesini attraverso il Coc (Centro Operativo Comunale di Protezione civile), che è stato attivato negli scorsi giorni per fronteggiare la situazione dovuta al Covid-19.

Il numero telefonico da chiamare, attivo dalle ore 8 alle 20 di tutti i giorni, sabato e festivi compresi, è lo 0583/428661. A disposizione dei cittadini ci sarà uno staff composto non solo da tecnici ma anche da operatori dei servizi sociali. Oltre che raccogliere segnalazioni su bisogni particolari, alle persone saranno fornite informazioni generali, quali ad esempio norme da seguire e comportamenti da tenere.

Già a partire da oggi (10 marzo) per i prossimi giorni, dalle ore 17 alle 18, telefonando allo stesso numero, sarà anche a disposizione il dottor Alberto Tomasi, che fornirà risposte grazie alla sua esperienza professionale.

L’amministrazione comunale ringrazia il dottor Alberto Tomasi che ha dato la propria disponibilità mettendosi a disposizione della comunità.