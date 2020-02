Coronavirus: su Noi Tv  una trasmissione con consigli e indicazioni degli esperti

Lucca, 17 febbraio 2020 – Va in onda in questi giorni su Noi Tv, una nuova puntata del ciclo “Salute!” ideato dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale. Il tema affrontato sarà quello della gestione sanitaria (e non solo) del coronavirus che in queste settimane sta suscitando l’attenzione della popolazione di tutto il mondo.

La trasmissione in onda stasera, lunedì 17 febbraio alle ore 20, viene poi replicata – sempre su Noi Tv – in queste date e con i seguenti orari: martedì 18 febbraio alle ore 14 su LCN10, martedì 18 febbraio alle ore 22:45 su LCN10 SPLIT VERSILIA, venerdì 21 febbraio alle ore 13 su LCN10, venerdì 21 febbraio alle ore 19 su LCN10 SPLIT VERSILIA, sabato 22 febbraio alle ore 22:55 su LCN10 SPLIT VERSILIA, sabato 22 febbraio alle ore 23 su LCN10.

Nel corso della puntata – registrata nei giorni scorsi dalla giornalista Silvia Toniolo con le riprese ed il montaggio di Gianni Maestripieri – alcuni esperti della sanità locale fanno il punto della situazione sul reale rischio di diffusione del virus e quindi sul conseguente pericolo per i cittadini per evitare inutili allarmismi e soprattutto il dilagare di dannose psicosi sociali.

Nello specifico sono stati intervistati: la coordinatrice della rete ospedaliera dell’Azienda USL Toscana nord ovest Michela Maielli, il direttore della struttura di Malattie Infettive di Lucca Sauro Luchi ed il direttore della Centrale Operativa 118 “Alta Toscana” Andrea Nicolini.

Nei prossimi giorni la trasmissione verrà inoltre resa disponibile sul canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

In allegato le foto dei tre intervistati