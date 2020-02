Coronavirus: Sindaco Pietrasanta Giovannetti dopo incontro con vertici Asl, allineati con decisioni Governo e Regione Toscana

“Al momento non c’è nessuna necessità di chiudere scuole o sospendere le attività pubbliche. Restano ovviamente attive, e su questo invito tutti alla massima attenzione, tutte le precauzioni per evitare la diffusione del Covid-19 diramate dal Ministero della Salute. Non ingolfate il pronto soccorso, attenetevi alle indicazioni. Siamo allineati e connessi con Governo, Regione Toscana ed Asl e pronti, nell’eventualità, ad attivare le necessarie contromisure che al momento non sono necessarie. Seguiamo l’evolversi della situazione”: così il Sindaco Alberto Stefano Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta, al termine di un vertici con l’Asl a Pisa a cui ha partecipato insieme al vice sindaco, Elisa Bartoli.

“Sono preoccupato dal proliferare di fake news e di allarmi che si diffondono senza controllo tra chat e social alimentando panico e caos. – spiega ancora il primo cittadino – Solo stamani mi hanno chiamato decine di cittadini e ho ricevuto un centinaio di messaggi per smentire la mole enorme di fake news che stanno circolando. Le uniche fonti ufficiali ed attendibili, lo ripeto, sono quelle governative e sanitarie, quindi del Ministero della Salute, Regione Toscana ed Asl. Le decisioni di questi enti, se di nostro interesse diretto, saranno pubblicate ovviamente anche sul nostro sito ed i nostri social”.