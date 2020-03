Coronavirus: si può uscire per sgranchirsi le gambe intorno a casa, se si viene fermati va compilata l’autocertificazione anche se a piedi

Chiariamo una volta per tutte la questione delle uscite a piedi, delle passeggiate intorno casa per prendere una boccata d’aria.

Si possono fare. Si può uscire di casa a piedi per fare una corsetta o una passeggiata, stop. O per andare a comprare qualcosa al tabacchino, se è vicino.

Non è che si esce a piedi per andare dagli amici o per trovarsi in gruppo: mettiamocelo in testa. Nè si esce in macchina per andare a camminare altrove, tipo al parco.

Si cammina dove si vive, in zona, tutto raggiungibile a piedi.

Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che ci permette di stare in solitaria a fare una passeggiata, di questo approfittiamo.

Se si vede che c’è chi sta già camminando, si aspetta, si va più tardi. Non si deve fare assembramenti, non si deve fare gruppo, non bisogna stare vicini.

In generale deve valere il principio che si esce – sia a piedi che in macchina – per lavoro, comprovata necessità e motivi di salute.

Quindi non dobbiamo usare ogni pretesto per uscire: possiamo con concederci una passeggiata in zona o una corsetta all’aria aperta, che fanno bene. Ma poi stop.

E le regole della distanza, del non fare gruppo, del stare senza contatti valgono anche se siamo a piedi.

Mi raccomando, non facciamo i furbi: ci si rimette tutti e basta.

Nessuno è immune, siamo tutti sulla stessa barca.

Con responsabilità e buonsenso cambiamo il nostro stile di vita e vediamo di rallentare i contagi da Coronavirus prima che si può.

Serve l’impegno di tutti.

Insieme ce la facciamo.

PS. Foto di una corsa di qualche mese fa.