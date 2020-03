CORONAVIRUS: RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASL SUL TERRITORIO E MODALITÀ DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Nel quadro delle azioni di contenimento del coronavirus la ASLToscana Nord Ovest ha disposto la riorganizzazione di alcuni servizi sul territorio. Si riassumono di seguito le disposizioni che interessano direttamente i cittadini del Comune di Seravezza, incluse le nuove modalità di ricevimento da parte degli uffici comunali.

VACCINAZIONI

La sede distrettuale di Viareggio – via Santa Maria Goretti (Coop) è individuato quale centro unico di vaccinazione area infanzia-adolescenza (0-14 anni) per l’intera Versilia, dedicandolo esclusivamente a tale attività. In tale sede potranno essere effettuate anche le vaccinazioni già programmate negli altri presidi distrettuali versiliesi, mantenendo gli stessi orari e gli stessi giorni già prenotati dall’utenza; sarà semplicemente modificata la sede di effettuazione delle vaccinazioni.

PUNTI PRELIEVI

Da lunedì 9 marzo l’attività di prelievo ambulatoriale erogata direttamente dall’ASL o tramite convenzioni sarà svolta solo su appuntamento, fatta eccezione per i casi di urgenza che dovrà essere dichiarata espressamente sulla ricetta prescritta dal medico curante. Il servizio sarà organizzato nelle varie sedi in modo tale da evitare il sovraffollamento nelle sale di attesa, rispettando comunque la distanza di 1,5 metri tra gli utenti e quindi, se necessario, contingentando il numero dei prelievi effettuabili. I numeri telefonici e gli orari per prenotare i prelievi sono i seguenti:

– Misericordia di Seravezza: 0584 6056723 (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00)

– Croce Bianca Querceta: 0584 6056112 (dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:00)

PUNTI DI PRIMO SOCCORSO

I punti di Primo Soccorso di Viareggio e Seravezza vengono chiusi per concentrare tutti gli accessi sull pronto soccorso dell’ospedale Versilia

ATTIVITA’ CONSULTORIALI

Sono stati disposti il trasferimento delle attività ad oggi erogate presso il distretto Terminetto e la rimodulazione dei vari servizi: i tamponi di gravidanza verranno effettuati il martedì e il giovedì presso il Consultorio familiare; la consegna dei libretti di gravidanza il mercoledì dalle 8:30 alle 12:15 presso il Consultorio giovani e il venerdì ore 12:00-13:00 presso il Consultorio familiare; i PAP test (screening) il giovedì ore 9:00-12:30 presso il Consultorio familiare.

I corsi di accompagnamento alla nascita sono sospesi. Il servizio Spazio Mamma è sospeso e sostituito da consulenze individuali a richiesta dell’utente. Per maggiori informazioni: 0584 6059362.

RSA E CENTRI DIURNI

Le strutture osserveranno le indicazioni operative ricevute dalla Regione Toscana. Il trasporto nei centri diurni verrà rimodulato per consentire il rispetto della distanza minima tra passeggeri. I mezzi saranno sottoposti ad attenta sanificazione.

CENTRI DIURNI SALUTE MENTALE E SERD

Sarà rimodulato l’orario di apertura dei tre centri versiliesi in modo da assicurare il controllo degli accessi con il personale infermieristico del centro diurno.

AFA

L’attività fisica adattata è stata sospesa.

PUNTI INSIEME

I Punti Insieme affidati alla gestione del Comune di Seravezza ricevono solo su appuntamento, ad eccezione delle urgenze documentate. I numeri telefonici ai quali rivolgersi sono: 0584 769591 – 328 0412958.

UFFICI COMUNALI

Come disposto dall’Amministrazione comunale, gli uffici aperti a pubblico e l’Informagiovani ricevono solo su appuntamento. Si invitano gli interessati a prendere contatto telefonando ai numeri dei rispettivi uffici reperibili sul sito web del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it). Negli uffici e in tutti gli ambienti aperti al pubblico si raccomanda di attenersi ai consigli di carattere igienico emanati dalle autorità sanitarie e di evitare assembramenti. Per quanto possibile, avvalersi degli strumenti telefonici e telematici per informazioni, richieste, inoltro di documenti e atti.

