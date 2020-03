Coronavirus: quattro decessi in un giorno in Versilia

Il sindaco Alberto Giovannetti ha infatti riferito dei primi due morti nel territorio pietrasantino già positivi al Covid-19. Si tratta di una donna di 77 anni di Valdicastello Carducci e di un uomo di 66 anni di Strettoia, dove la notizia ha generato grande commozione.

A Viareggio altre due vittime positive al coronavirus: un uomo di 72 anni, Roberto Nannicini e una donna di 89, Maria Pinto. Il totale dei deceduti per coronavirus in Versilia sale così a 12.

Stando al report giornalieri di giovedì pomeriggio della Asl Toscana Nord Ovest, nelle ultime 24 ore i nuovi contagio sulla costa sono stati 23 per un totale di 232 contagi complessivi. Altri 16 nella Piana di Lucca e 14 nella Valle del Serchio (in un giorno 53 nuovi casi in provincia di Lucca).