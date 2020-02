Coronavirus, primo caso confermato a Milano. 59 i contagiati

sabato 22 febbraio 2020 Di Redazione Blogo.it

Sono diventati 59 i casi accertati di contagio da coronavirus in Italia: 46 in Lombardia, 11 in Veneto, 1 a Torino e 1 a Roma. L’Ospedale San Raffaele di Milano ha da poco annunciato l’esistenza di un nuovo caso: un uomo di 78 anni originario di Sesto San Giovanni che è ricoverato in ospedale da 5 giorni. Adesso i sanitari cercheranno di capire se il contagio è avvenuto in ospedale o nei giorni precedenti al ricovero.

Il Sindaco di Sesto San Giovanni, località che si trova a nord di Milano, quindi ben lontano dal focolaio della provincia di Lodi, ha spiegato che sono in corso accertamenti proprio per capire se l’uomo abbia avuto modo di contrarre il virus entrando in contatto con qualcuno originario dal lodigiano: “Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto l’uomo nell’ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano“.

Il Sindaco Di Stefano ha poi aggiunto di essere “in contatto con Regione Lombardia e con le autorità sanitarie per seguire gli sviluppi e decidere che azioni intraprendere“. Il Sindaco ha infine invitato i suoi concittadini a restare lucidi: “Non è il momento di farsi prendere dal panico, ma di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della comunità con impegno“