Coronavirus: positivo 17enne in Valtellina, il nuovo bilancio dei contagiati

Coronavirus: positivo 17enne in Valtellina, il nuovo bilancio dei contagiati

domenica 23 febbraio 2020 Di Redazione Blogo.it

Un 17enne della Valtellina, che studia all’istituto agrario di Codogno, è risultato positivo al test per il coronavirus. Rientrato venerdì nel proprio paese in provincia di Sondrio, il ragazzo ha iniziato ad avere la febbre: il tampone effettuato presso l’ospedale della città valtellinese ha confermato il contagio.

Aumentano dunque i casi di contagio nel nostro Paese: al momento, quelli confermati sono oltre 100: 89 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi ricoverata allo Spallanzani di Roma) ed uno in Piemonte. Due le vittime, una in Veneto e una in Lombardia. Mentre il Nord si blinda con il divieto di ingresso ed allontanamento dalle città focolaio del contagio, continuano i test sulle persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Fermate tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto, c’è l’impressione che la sospensione di calcio e altre gare sarà estesa a mano a mano che, con alte probabilità, il contagio si diffonderà anche in altre regioni.