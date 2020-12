Coronavirus: Orari prolungati per i negozi, visto che con le chiusure in atto tutto lo shopping natalizio sarà concentrato in meno di 20 giorni;

Test rapidi per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori in modo da riaprire le scuole in sicurezza. Riaprire le scuole è priorità;

Far pressione sul Governo perché riconosca gli stessi diritti a chi vive con la propria famiglia, a chi ha la famiglia lontana, a chi è una famiglia di fatto anche se non sposata e alle persone che vivono sole, in modo che nessuno sia lasciato solo.

Tre cose fattibili da inserire nel Dpcm.