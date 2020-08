CORONAVIRUS – oggi 21 agosto 24 nuovi casi positivi in ASL Toscana nord ovest. #Tamponi giornalieri vicini a quota 1.500

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 agosto, sono 24 (su 1.458 tamponi validati) così suddivisi:

➡️ APUANE: 1 caso

Carrara 1 (contatto di caso),

➡️ PIANA DI LUCCA: 1 caso

Lucca 1,

➡️ VERSILIA: 13 casi

Viareggio 9 (4 stesso gruppo familiare), Pietrasanta 2 (contatti di casi), Camaiore 2 (contatti di casi)

➡️ PISANA: 1 caso

Pisa 1 (contatto di caso),

➡️ ALTA VAL DI CECINA E VALDERA: 3 casi

Pontedera 2 (1 di rientro dall’estero), Pomarance 1 contatto conseguente ad un positivo, altri 24 in quarantena.

➡️ LIVORNESE: 1 caso

A Livorno rientro dall’estero (Malta) che ha portato a mettere in quarantena altre 33 persone.

➡️ VALLI ETRUSCHE: 4 casi

Cecina 1 (rientro dall’estero), Rosignano M.mo 2 (contatti di casi di rientri), Campiglia Marittima 1 contatto stretto, altri 17 in quarantena;

I 13 casi della Versilia fanno parte di situazioni molto diverse. Fra queste:

– 4 appartengono allo stesso gruppo familiare. Non sono residenti in Toscana e stanno rientrando nella Regione di provenienza

– 1 residente in altra USL della Toscana è tornato al domicilio

– 2 residenti in altra Regione tornano al domicilio

– 2 contatti lavorativi di caso già noto

❎ I pazienti ricoverati nei reparti Covid dell’area vasta (compresa azienda ospedaliero universitaria pisana) sono 19: 2 in terapia intensiva (1 a Livorno e 1 a Lucca) e 17 nelle Aree Covid (1 a Lucca, 6 in Aoup, 6 a Livorno, 4 a Massa)

❎ Il numero delle persone in isolamento è arrivato a quota 743 (+161 rispetto a ieri).

❎ Attualmente le persone in albergo sanitario sono 47, mentre 13 si trovano nelle strutture dedicate alle cure intermedie.