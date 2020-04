Coronavirus, nelle Rsa fatti 4.873 tamponi su ospiti e operatori. Finora 667 i positivi

Rsa

Nelle Rsa della Toscana dal 29 marzo alla mezzanotte del 1 aprile sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 tra gli ospiti e 158 tra gli operatori, qualcosa più del 13 per cento) sono finora risultati positivi al Covid-19. In quattro giorni fa una media di oltre 165 casi al giorno. Complessivamente in tutta la Toscana sono stati eseguiti fino a ieri 3.028 tamponi sugli ospiti e 1.845 tra il personale delle strutture. Altri sono stati programmati e in corso nella giornata di oggi.

Questi i dati suddivisi per Asl.

Asl Toscana nord ovest

Fatti complessivamente 1.567 tamponi: 1.105 ospiti e 462 operatori.

Positivi: 211 ospiti e 53 operatori.

Asl Toscana centro

Fatti complessivamente 1.065 tamponi: 688 ospiti e 377 operatori.

Positivi: 203 ospiti e 52 operatori.

Asl Toscana sud est

In totale sono 2.241 tamponi: 1.235 sugli ospiti e 1.006 sul personale. Nel dettaglio in provincia di Grosseto sono 906 tamponi (494 sugli ospiti e 412 sul personale), a Siena 651 (362 ospiti e 289 personale) e 684 ad Arezzo (379 ospiti e 305 personale).

I positivi finora sono 148: 95 tra gli ospiti e 53 tra gli operatori. Questa la ripartizione:

Siena

Santa Petronilla: 13 ospiti e 10 operatori

Sarteano: 26 ospiti e 12 operatori

Arezzo

Badia Tedalda: 1 ospite

Bucine: 25 ospiti e 17 operatori

Montevarchi: 20 ospiti e 12 operatori

Grosseto

Pizzetti: 10 ospiti e 2 operatori.

(ha collaborato Walter Fortini)